Россиян могут засудить за курение на своем балконе

Жильцы могут через суд потребовать компенсацию морального вреда, если табачный дым с соседского балкона регулярно проникает в их квартиру. Об этом рассказала адвокат Надежда Борзенко, сообщает RT .

Общего запрета на курение на собственном балконе нет. Однако, как пояснила руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко, пользоваться жильем нужно с соблюдением прав соседей.

«Ст. 12 федерального закона № 15-ФЗ запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. К ним относятся, в частности, лестничные клетки, общие коридоры и балконы, предназначенные для совместного использования жильцами. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей по ст. 6.24 КоАП РФ», — подчеркнула собеседница RT.

Для компенсации нужно доказать источник дыма, нарушение условий проживания и физические или нравственные страдания. Суд определяет сумму с учетом обстоятельств дела. Одного неприятного запаха без доказательств может оказаться недостаточно.

Если разговор с соседом не помог, адвокат посоветовала фиксировать даты и время появления дыма, снимать регулярное курение на видео, сохранять переписку и привлекать свидетелей. Если дым поступает через вентиляцию, стоит попросить управляющую организацию проверить систему и составить акт.

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