Грозит пожаром: россиянам посоветовали отключать зарядные устройства на ночь
Неиспользуемые зарядные блоки лучше вынимать из розетки на ночь или перед долгим отсутствием дома. Это исключает воздействие сетевого напряжения на их компоненты, сообщает RT.
Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов пояснил: после отключения телефона адаптер продолжает работать, хотя потребляет значительно меньше энергии. Качественные современные устройства рассчитаны на длительное подключение и имеют встроенную защиту.
Риск связан с повреждением компонентов, нарушением изоляции или попаданием влаги. Особенно уязвимы дешевые блоки неизвестного происхождения: производители могут экономить на материалах и защитных элементах.
«В результате ток резко возрастает, что приводит к интенсивному выделению тепла. В зарядном блоке подобная ситуация возможна при пробое изоляции, разрушении электронных компонентов или попадании влаги внутрь корпуса. Если защитные механизмы не сработают, нагрев может вызвать повреждение платы, оплавление пластика и в отдельных случаях возгорание», — предупредил Юрасов, объясняя последствия короткого замыкания.
Треск, запах нагретого пластика, потемнение корпуса или контактов должны насторожить. Заметно нагревающийся без нагрузки блок лучше не использовать. Поврежденную или искрящую розетку необходимо проверить и при необходимости заменить.
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