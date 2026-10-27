«Поставила 3 в четверти, а не 4»: в Сети обсуждают поступок учителя математики

По словам преподавателя, девочка плохо знала предмет и пошла на хитрость, чтобы получить хорошую оценку за четверть. Школьница посещала часть занятий, на которых отвечала у доски и получала хорошие оценки. Хитрость учитель заметила только под конец четверти и сказала девочке, что поставит четверку, если она «ответит хотя бы дроби».

«На последней неделе она решила взяться за ум. Стала подходить ко мне и отвечать эти дроби, но, видимо, не готовилась. Она надеялась, что как-то ответит без подготовки, учитывая, что знаний ноль, естественно. Раз она это сделать не смогла, два она это сделать не смогла, пять раз она так подходила, но зачет по дробям не получила», — рассказала учительница на видео в соцсетях.

Она добавила, что в очередной раз семиклассница подошла сдать тему, но ответ не был засчитан, так как «она банально не умеет считать». Преподаватель ставит тройку, после чего начинается «невероятная истерика, слезы, оры, крики». Школьница утверждала, что учитель не имеет права так делать, потому что у нее выходила четверка за четверть.

«Хороший учитель хочет, чтобы ребенок знал предмет. Плохой — чтобы ребенок знал свое место», «Господи, самоутвердилась? Ну поставь тогда себе 5», «Я ваша коллега, и в данном случае я на стороне ребенка», «Вы радуетесь, описывая, что довели ребенка до истерики? С вами все ок? Это ребенок», «Вы просто злобная недоучилка», «Очередной кринж. Как препод иностранных языков, осуждаю», — пишут под постом комментаторы, возмущенные поступком преподавателя.

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