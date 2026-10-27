Рэпер Kizaru женился на мужчине* ради получения ВНЖ в Испании

Рэп-исполнитель Олег Нечипоренко, известный под псевдонимом Kizaru женился на мужчине* ради получения ВНЖ в Испании. Соответствующее заявление сделала его беременная возлюбленная Екатерина Плучевская. Девушка также обвинила артиста в избиении, сообщает Baza .

Екатерина рассказала, что брак был фиктивным. В Испании в отношении Kizaru возбудили дело о подделке документов. Она утверждает, что рэпер неоднократно избивал ее. 22 октября Екатерина попала в больницу Барселоны с переломом таза. Девушка также опубликовала в соцсетях переписку о налоговом долге более чем на 120 тыс. евро. Однако неясно, кому именно этот долг принадлежит. Сам рэпер ответил на обвинения с сарказмом.

Помимо этого, в отношении музыканта возбудили уголовное дело о преследовании и домашнем насилии. По словам Плучевской, ситуация приобрела более серьезный характер, когда Kizaru начал угрожать безопасности их ребенка.

Девушка надеется на эффект «отмены», с которым может столкнуться рэпер, когда вся правда вскроется.

В 2014 году Kizaru задержали в Санкт-Петербурге по делу о наркотиках, после чего, по собственным словам, он нарушил подписку о невыезде и сбежал в Испанию.

* Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.