Медучреждения Подмосковья получили 71 монитор для наблюдения за плодом

Медорганизации Московской области с начала года получили 71 фетальный монитор стоимостью около 45,5 млн рублей. Оборудование помогает контролировать состояние плода во время беременности и родов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые фетальные мониторы поступили в 14 медорганизаций Подмосковья. Они отслеживают ключевые физиологические параметры плода, позволяя врачам оценивать его состояние и своевременно выявлять отклонения во время беременности и родов.

«В регионе создана эффективная система родовспоможения. На всех этапах — от постановки на учет до родов — с женщиной работают квалифицированные специалисты, проводятся необходимые скрининги и анализы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала года медучреждения региона получили 71 фетальный монитор на сумму порядка 45,5 млн рублей.

Оборудование поступило в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского, Видновский, Коломенский и Наро-Фоминский перинатальные центры, Дмитровскую, Клинскую, Раменскую, Серпуховскую и другие больницы.

Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.