Терапевт Мытищинской больницы объяснил важность быстрой помощи при инсульте

Врач-терапевт центра медицины здорового долголетия Мытищинской больницы Сергей Лоиков рассказал об ошибках, которые задерживают помощь при инсульте. В первые часы лечение может существенно улучшить прогноз, поэтому при подозрении на инсульт нужно сразу вызывать скорую, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сергей Лоиков объяснил, что при инсульте время от появления симптомов до начала специализированной помощи во многом определяет прогноз. Промедление может стоить жизни и возможности восстановить утраченные функции.

Одна из частых ошибок — ждать, что симптомы пройдут сами. Даже если слабость в руке или нарушение речи уменьшились, причиной может быть транзиторная ишемическая атака. Она требует срочной оценки врача: риск инсульта в ближайшие дни существенно возрастает.

Инсульт бывает не только у пожилых — его все чаще выявляют у людей трудоспособного возраста. Среди факторов риска — артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, дислипидемия, курение и злоупотребление алкоголем. Причинами также могут стать сосудистые мальформации и тромбофилии.

Сохраненные сознание и речь не исключают тяжелого поражения мозга. Инсульт может проявляться слабостью в конечности, нарушением координации, асимметрией лица, расстройством зрения или внезапной сильной головной болью, похожей на удар. Любой из этих признаков требует немедленного вызова скорой помощи.

Врач рекомендовал использовать шкалу FAST: попросить человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Перекос лица, слабость одной руки, нечеткая речь или трудности с подбором слов — тревожные признаки. При наличии хотя бы одного из них нужно сразу звонить 103 или 112 и описать симптомы. Важно зафиксировать время их появления: оно влияет на выбор лечения.

Советы близких не должны заменять вызов скорой. Диспетчер направит бригаду, которая начнет помощь до госпитализации. До осмотра врача нельзя самостоятельно давать лекарства, в том числе от давления или «для сосудов»: необоснованное снижение давления при некоторых типах инсульта может усугубить ишемию. Тип нарушения и необходимую терапию определяет врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.