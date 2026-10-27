В Подмосковье выставили на торги 153 объекта за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 19 по 23 октября 2026 года выставил на торги 153 объекта, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги выставили 71 земельный участок в аренду и 71 — на продажу, три здания с земельными участками и пять нежилых помещений на продажу. Еще два участка предназначены для сельскохозяйственной деятельности, один — для недропользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В деревне Степановка Орехово-Зуевского округа сдается в аренду участок для личного подсобного хозяйства площадью 10 соток. Начальная цена — 111 654 руб. в год. В деревне Шебаново Павлово-Посадского округа продается участок для личного подсобного хозяйства площадью 6 соток. Начальная цена — 441 588 руб.

В Ленинском округе продается нежилое помещение под коммерческую деятельность площадью 71,2 кв. м. Начальная цена — 11 036 000 руб.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в регионе проходят в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья доступны на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.