Скрытая угроза: врач объяснила, почему нельзя целовать младенцев в губы

Поцелуи в губы могут быть опасны для маленьких детей, даже если взрослый чувствует себя совершенно здоровым, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Если взрослый целует ребенка в губы, есть высокий риск передать вирус простого герпеса первого типа. Его возбудитель выделяется со слюной и присутствует на поверхности слизистых оболочек даже в периоды полного внешнего благополучия, когда на губах нет ни одного пузырька», — сказала Уланкина.

Человек может годами не подозревать, что является носителем вируса герпеса. При этом отсутствие характерных высыпаний не исключает возможности передачи инфекции. Еще одна опасность — вирус Эпштейна-Барр, который вызывает инфекционный мононуклеоз. Это заболевание также известно как «болезнь поцелуев», поскольку возбудитель передается через слюну.

«Возбудитель концентрируется в слюне, причем человек сохраняет способность заражать окружающих на протяжении многих месяцев после исчезновения острых симптомов», — рассказала специалист.

При тесном контакте с ребенком могут передаваться респираторные вирусы, включая возбудителей гриппа и простуды. Стоит помнить и о возможной передаче некоторых бактерий и грибков, способных вызывать кожные и другие инфекции.

Совсем иная ситуация складывается с гепатитом В, которым регулярно пугают молодых родителей в социальных сетях. Им заразиться можно исключительно через контакт с инфицированной кровью, поэтому бытовой контакт и слюна без примеси крови угрозы не несут.

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