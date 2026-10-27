В Можайске сдали на торгах самый дешевый участок недели за 23 тыс руб в год

Участок в деревне Холм Можайского муниципального округа стал самым дешевым из сданных в аренду на земельно-имущественных торгах Подмосковья 19–23 октября 2026 года. Годовая плата составила 23 376,72 руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 19 по 23 октября 2026 года в Подмосковье провели 87 земельно-имущественных аукционов. Самый бюджетный участок в аренду находится в деревне Холм Можайского муниципального округа. Его площадь — чуть больше 22 соток, назначение — ведение личного подсобного хозяйства.

В аукционе участвовали два претендента. По итогам торгов годовая арендная плата выросла незначительно и составила 23 376,72 руб.

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует торги, на которых начальная цена остается неизменной или повышается минимально. Как правило, такие участки расположены не менее чем в 100 км от столицы. Для победы участнику нужно предложить наибольшую цену.

С начала 2026 года по итогам аукционов в Можайском муниципальном округе передали в аренду 133 земельных участка, в собственность — 53.

На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ сейчас размещено более 2000 лотов. Комитет также публикует информацию о закупках и торгах в мессенджере МАКС: подборки лотов, сведения об аукционах, поиске имущества и земельных участков и порядке подачи заявок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.