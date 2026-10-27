В Подмосковье за неделю заключили около 30 соглашений на установку фандоматов

Около 30 соглашений на установку фандоматов заключили в Московской области за неделю. Проект направлен на развитие раздельного сбора вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжают устанавливать емкости для раздельного сбора вторичных ресурсов. За неделю заключили около 30 соглашений, а с начала года — более 1 300. Всего подано порядка 1 490 заявлений.

Проект призван улучшить экологическую обстановку и повысить уровень переработки отходов в регионе. Жители могут сдавать текстиль в специальные боксы. Все вторсырье из фандоматов направляют переработчикам.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отметил, что с учетом спроса жителей на такие пункты разработали электронную услугу. Она сокращает срок получения разрешения с 13 до 7 рабочих дней и позволяет избежать расходов на кадастровые работы.

Адреса пунктов приема текстиля и раздельного сбора отходов доступны на интерактивной карте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.