«Девушка, что вы с собой делаете?» Алена Шишкова ужаснула подписчиков «квадратным» лицом

Модель и блогерша Алена Шишкова опубликовала в социальных сетях новые фотографии, сделанные во время осенней прогулки. Однако большую часть подписчиков шокировала обновленная внешность знаменитости.

Шишкова сделала несколько селфи. Она одета в спортивную одежду, на голове кепка, волосы накручены. Модель также сделала легкий макияж.

Однако подписчики по-разному отреагировали на новые фотографии. Многие заметили, что у Шишковой стали слишком сильно выпирать щеки, а скулы стали еще более очерченными. Многие подчеркнули, что знаменитость совсем не похожа на себя.

«Боже, девушка, что вы с собой делаете?! Верните себя себя! Займитесь спортом, ходите в сауну, встречаетесь со своей семьей, развивайтесь, учите новый язык, путешествуйте», — написала одна из подписчиц.

При этом были и те, кто заступился за мать дочери рэпера Тимати. Они считают, что изменения во внешности Шишковой связаны с ее чрезмерной худобой.

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