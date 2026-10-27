Адвокат объяснил россиянам, как защитить ребенка от школьной травли

Адвокат Виталий Степанов посоветовал родителям, ребенок которых столкнулся с травлей в школе, письменно обратиться к директору и собирать доказательства происходящего, сообщает КомсаNews .

В заявлении нужно описать происходящее и потребовать обеспечить безопасность ребенка. Передать документ лучше через канцелярию с отметкой о принятии или заказным письмом.

Если школа не реагирует или отвечает формально, можно обратиться в муниципальный или региональный орган управления образованием, прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних. При признаках правонарушения нужно подать заявление в полицию.

Для доказательств пригодятся скриншоты переписок, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, документы о порче имущества.

«Если ребенок получил травмы, нужно обратиться к врачу и зафиксировать повреждения. Документы психолога или психиатра, если есть основания, тоже помогут подтвердить, как травля повлияла на состояние несовершеннолетнего», — пояснил Степанов.

Ответственность обидчиков зависит от возраста, характера и тяжести действий. Родители в предусмотренных законом случаях отвечают за причиненный детьми вред. Школа обязана обеспечивать безопасность обучения, но ответственность сотрудников за бездействие требует установления обстоятельств и законных оснований.

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