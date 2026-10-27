Около 30 туристов из России отравились в отеле в Абхазии

Массовое отравление российских туристов произошло в абхазском отеле «Изумруд». Всего пострадали порядка 30 человек, сообщает Mash .

У гостей одинаковые симптомы кишечной инфекции: рвота, диарея, повышенная температура, сильная слабость. Некоторые пострадавшие жалуются на боли в желудке, которые не проходят уже несколько дней, даже если острая фаза заболевания уже прошла.

По словам одной из туристок, она приехала на отдых вместе с родственниками. Они заселились в отель. На вторую ночь проживания вся семья слегла с одинаковыми симптомами.

Позже в госпитале россиянам заявили, что в отеле выявили кишечную палочку. Точная причина возникновения инфекции на данный момент неизвестна.

По словам туристов, в гостинице из-под крана течет грязная вода. Россияне продолжают жаловаться на плохое самочувствие.

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