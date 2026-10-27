Диетолог Богданова назвала полезные и вредные свойства клюквы

Диетолог Зоя Богданова рассказала о составе клюквы, способах ее приготовления и ограничениях при употреблении, сообщает Sputnik .

Клюква содержит органические кислоты, витамин С, полифенолы, растительные пигменты и пищевые волокна. По словам Богдановой, некоторые вещества ягоды затрудняют прикрепление бактерий. Ученые изучают ее возможную роль в профилактике повторяющихся инфекций мочевыводящих путей.

Диетолог посоветовала добавлять клюкву в салаты, напитки, выпечку, квасить с овощами или замораживать. При сушке снижается содержание чувствительных к температуре витаминов, а природные сахара становятся более концентрированными. Смесь свежей ягоды с медом следует готовить небольшими порциями и хранить в холодильнике: мед не делает ее безопасной для длительного хранения.

Однако некоторым людям ягода противопоказана, подчеркнула специалист.

«Прежде всего есть индивидуальная реакция — непереносимость. Клюква довольно кислая, после нее может появляться изжога, жжение, неприятные ощущения в животе. Осторожность, конечно, нужна людям со склонностью к камням в почках, особенно если речь идет о большом количестве концентрированных клюквенных продуктов. Если есть какие-то симптомы, проблемы, лечение почек, то лучше обратиться к врачу и проконсультироваться», — пояснила Зоя Богданова.

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