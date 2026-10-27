Гастроэнтеролог Помойнецкая объяснила, чем опасна плесень на продуктах

«Нужно понимать, что никакие плесневелые продукты есть нельзя. Ни хлеб, ни варенье, ни джемы, ни другие пищевые продукты, потому что то, что вы видите на поверхности, небольшой участок непосредственно гриба плесени, но на самом деле вниз он достаточно глубоко распространяет токсические споры. И когда-то давно была такая привычка снимать сверху слой плесневелого продукта, остальное переваривать или пережаривать и употреблять в пищу. Но на самом деле споры грибов и их токсины при кипячении не убиваются, их токсичность не уменьшается», — предупредила Ольга Помойнецкая.

Исключение врач сделала для качественного твердого сыра с небольшими участками плесени на внешней корке. По ее словам, его допустимо есть, если срезать достаточно толстый слой.

Помойнецкая посоветовала проверять сроки годности, запах, цвет и консистенцию продуктов. Нарушение условий хранения или герметичности упаковки может привести к накоплению токсических бактерий даже без видимой плесени. Если продукт кажется несвежим, есть его нельзя, даже когда срок годности еще не истек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.