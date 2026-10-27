Олимпийский чемпион Рылов рассказал, что мешает детям увлечься плаванием

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Страхи родителей и нехватка увлеченных тренеров могут мешать развитию детского плавания. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, сообщает «Крым 24» .

Некоторые родители не решаются отдавать детей в бассейн из-за опасений простуд и других заболеваний. Евгений Рылов отметил, что плавание полезно для здоровья и помогает закалять организм.

По словам спортсмена, одних бассейнов и спортивных объектов недостаточно, чтобы привлечь детей к занятиям. Тренеру нужны не только профессиональные знания, но и умение увлечь ребенка.

Рылов подчеркнул, что заинтересованность наставника в своей работе помогает поддерживать интерес юных спортсменов. Без нее приобщить детей к плаванию значительно сложнее.

Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер Игр 2020 года, бронзовый призер Олимпиады 2016 года.

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