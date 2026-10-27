Мособлгаз опубликовал график встреч с газовыми участковыми на ноябрь

Встречи жителей с газовыми участковыми пройдут в ноябре в десятках муниципалитетов Подмосковья. Перечень населенных пунктов, адреса и контакты специалистов доступны в графике на месяц, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала 2026 года газовые участковые Мособлгаза провели более 2 тыс. встреч с жителями Подмосковья. В ноябре встречи запланированы в десятках муниципалитетов. Полный перечень населенных пунктов, точные адреса и контакты специалистов на месяц можно посмотреть здесь.

Газовый участковый связывает жителей с техническими службами. Он контролирует работу слесарей и соблюдение графиков технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также разъясняет правила его безопасного использования.

Жители могут оценить работу участкового в разделе «Отзывы» на официальном сайте АО «Мособлгаз». Обратная связь помогает выявлять системные проблемы в обслуживании конкретных домов и формировать рейтинг сотрудников.

При появлении запаха газа необходимо перекрыть краны на приборах и перед ними, открыть окна, не пользоваться электроприборами и выключателями. Затем нужно покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.