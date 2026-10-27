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В Красногорске готовятся установить сваи для шумозащитных экранов

Строители дороги Путилково — Пятницкое шоссе в Красногорске начали подготовку к бурению скважин под сваи шумозащитных экранов. Общая готовность объекта достигла 72%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Красногорске продолжается строительство дороги Путилково — Пятницкое шоссе. Рабочие готовятся к бурению скважин под буронабивные сваи для шумозащитных экранов.

«Параллельно продолжается строительство основного хода дороги: дорожники формируют откосы и обочины, устраивают песчаное и щебеночное основания, укладывают асфальтобетонное покрытие и устанавливают бортовой камень», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На объекте задействованы 21 рабочий и 15 единиц техники. Общая строительная готовность составляет 72%. Мост через реку Журавку готов на 94%, автомобильная дорога — на 66%, подпорные стены — на 85%, ливневая канализация — на 81%, локальные очистные сооружения — на 90%. Продолжаются переустройство сетей связи и устройство водоотведения.

Новая четырехполосная дорога длиной около 1,8 км обеспечит дополнительную транспортную связь между Путилково и Пятницким шоссе. Она повысит пропускную способность дорожной сети и сократит время в пути для жителей Красногорска и близлежащих населенных пунктов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.