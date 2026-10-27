Отчисление из университета не всегда означает, что студенту придется начинать обучение заново. В некоторых случаях восстановиться можно в течение пяти лет, а незаконное решение вуза — оспорить в суде. Об этом РИАМО рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «КОВЕНАНТ» Яна Ковалевская.

«Студент, который отчислился по собственной инициативе, вправе восстановиться в течение пяти лет при наличии свободных мест и соблюдении установленных законом условий. А если отчисление произведено не по инициативе студента, а по инициативе самого вуза, то необходимо отдельно изучать его внутренние правила», — объяснила Ковалевская.

Она добавила, что порядок восстановления регулируется статьей 62 закона «Об образовании в Российской Федерации» и внутренними документами университета, которые обычно размещены на его сайте.

Когда отчисление можно оспорить

Если студент считает отчисление незаконным, юрист советует сначала обратиться к руководству вуза. Если решить вопрос не удалось, можно подать жалобу в надзорные органы, прокуратуру или обратиться в суд.

«Недавно была практика. Зюзинский районный суд города Москвы признал приказ об отчислении студента незаконным. Студент курил, но при этом его никто не предупредил о том, что он может быть отчислен из-за дисциплинарного нарушения. Также вуз не учел заслуги этого студента и то, что он никогда ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности. Таким образом, студент восстановился в вузе через суд», — рассказала Ковалевская.

Она отметила, что при этом восстановление не всегда позволяет сразу вернуться к занятиям. Иногда приходится ждать следующего семестра или учебного года. Поэтому рекомендуется заранее выяснить, можно ли зачесть уже пройденные дисциплины.

«Здесь необходимо своевременно оценить законность решения, перспективы его обжалования и возможность продолжения обучения. И обратиться к юристам, потому что сроки обжалования могут быть общими — три года, а могут быть сокращенными, связанными с дисциплинарными вопросами, когда счет идет на месяцы. Отчисление — это не окончательный приговор, и выход есть», — заключила юрист.

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