Аэрогриль стал символом мемов о жизни в кредит и танцах под нейромузыку

Пользователи соцсетей высмеивают покупку аэрогриля и танцы под песни искусственного интеллекта. Прибор стал символом шаблонного семейного быта, сообщает СтальМедиа .

Тренд вырос из летних мемов о «ПИКовых дамах» — жительницах новостроек с ипотекой, кредитной машиной и одинаковыми покупками. Осенью пользователи переключились на аэрогриль: они снимают пародии, в которых семья празднует приобретение прибора.

Поводом стало обилие однотипных рекламных видео с простыми рецептами и фоновой музыкой, созданной искусственным интеллектом. Такие песни начали называть «аэрогрильными гимнами». Среди них — «Ты не бойся ночи, ведь я рядом» ENZRO и «Ты моя…» DJ Narodnnii.

Психолог Александра Миллер связала мемы с тревогой перед предсказуемой жизнью. По ее мнению, насмешки позволяют дистанцироваться от пугающего образа обывателя.

«И одновременно — попытка отодвинуть этот страх от себя, указав на кого-то „ниже“ по невидимой лестнице „интересности“. Это действительно поднимает самооценку», — пояснила Миллер в беседе со «СтальМедиа».

Психолог также отметила обратную реакцию: многие миллениалы защищают обычный быт, поскольку устали от гонки за уникальностью. Для них семья, ипотека и аэрогриль означают стабильность, а не пустоту.

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