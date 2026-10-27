Почти 300 тыс человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье

Более 295 тыс. жителей Московской области с начала года прошли обследование полости рта методом люминесцентной стоматоскопии. В 170 случаях врачи выявили отклонения, требующие консультации онколога, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациенты стоматологических поликлиник Московской области могут бесплатно пройти люминесцентную стоматоскопию на приеме у стоматолога. Метод позволяет обнаружить злокачественные новообразования полости рта на ранней стадии.

«Люминесцентная стоматоскопия — современный способ диагностики, который помогает врачам вовремя заметить патологические изменения в тканях полости рта. С начала года обследование прошли более 295 тыс. жителей региона. В 170 случаях у пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для обследования используют специальную лампу и очки. Стоматолог направляет свет лампы в полость рта. Участки с отклонениями от нормы светятся иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.