Боксеры Подмосковья завоевали восемь медалей на чемпионате России в Москве

Сборная Московской области выиграла восемь медалей и заняла второе место в командном зачете чемпионата России по боксу среди женщин. Турнир прошел с 20 по 26 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсменки завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате России по боксу среди женщин.

Победительницами стали Юлия Чумгалакова (до 48 кг, Домодедово), Екатерина Куц (до 50 кг, Химки), Людмила Воронцова (до 57 кг, Долгопрудный) и Елена Бабичева (до 63 кг, Королев). Екатерина Куц также получила специальный приз «За лучшую технику».

Серебро завоевала Арина Варсанян (до 63 кг, Королев), уступившая в финале Елене Бабичевой. Бронзовыми призерами стали Любовь Макеева (до 54 кг, Клин), Полина Спирина (до 54 кг, Домодедово) и Дарья Панова (до 75 кг, Электросталь).

Сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете. Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.