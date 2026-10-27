В Балашихе ввели шесть новых корпусов промпарка «Лиханов»

Компания «Реалитек» завершила строительство второй очереди промышленно-логистического парка «Лиханов» в Балашихе. В эксплуатацию ввели шесть зданий для малого и среднего бизнеса общей площадью 5,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые корпуса предназначены для небольших производств, предприятий легкой промышленности и логистических компаний. Каждый корпус — отдельно стоящее здание на собственном земельном участке. Такой формат позволяет предпринимателям самостоятельно организовывать работу и развивать производство.

«Концепция «реал индастриал» ориентирована на создание высокотехнологичной и гибкой среды, полностью адаптированной под запросы современного производственного и логистического секторов. Завершение строительства второй очереди позволит оперативно предоставить резидентам площади для расширения их мощностей», — отметил генеральный директор компании «Реалитек» Виталий Коляда.

Ранее в парке ввели в эксплуатацию пять производственно-складских зданий общей площадью 4,5 тыс. кв. м.

До конца 2026 года планируется начать строительство еще четырех объектов с инвестициями свыше 150 млн рублей. В 2027 году предполагается возвести еще 26 зданий.

Расширение парка позволит привлечь в Балашиху новые предприятия, поддержать местный бизнес и создать дополнительные рабочие места для жителей округа.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.