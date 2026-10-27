Павлово-Посадская больница присоединится к акции «Открыто для всех»

Павлово-Посадская больница 8 ноября 2026 года проведет бесплатную диспансеризацию для взрослых по полису ОМС в рамках Всероссийской акции «Открыто для всех». Обследования пройдут в Павловском Посаде и Электрогорске без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В программу диспансеризации входят анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, оценка факторов риска заболеваний, лабораторные и инструментальные исследования. Состав обследований зависит от возраста и пола пациента. При необходимости медицинский работник направит его на дополнительные обследования или консультацию специалиста.

«Забота о здоровье должна быть доступной каждому. Мы приглашаем все взрослое население, а для людей с инвалидностью и маломобильных граждан подготовили условия доступности. Сотрудники поликлиник помогут сориентироваться и пройти обследования максимально комфортно», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лейсан Гильфанова.

Акция пройдет 8 ноября с 09:00 до 14:00 на двух площадках: в поликлинике № 2 по адресу: г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 71, и в Электрогорской поликлинике по адресу: г. Электрогорск, ул. Семашко, д. 1. Взрослые жители смогут пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.