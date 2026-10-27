«Ждала из колонии»: сестра Ефремова рассекретила планы брата на шестой брак

Актер Михаил Ефремов собирается жениться в шестой раз — его избранницей станет 43-летняя актриса Дарья Белоусова, поддерживавшая артиста во время заключения. Такое заявление сделала сестра 62-летнего артиста Анастасия Ефремова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ , передает «Царьград» .

На вопрос ведущего, намерен ли Михаил Ефремов жениться, его сестра ответила: «Я думаю, что да».

Как известно, отношения 62-летнего Ефремова и 43-летней Белоусовой начались еще до того, как актер вышел на свободу весной 2025 года. По словам родственников, избранница регулярно ездила на свидания в колонию и помогала артисту оставаться в курсе культурной жизни. После досрочного освобождения Ефремов официально расторг развод с пятой женой Софьей Кругликовой, с которой прожил в браке 23 года, и оставил бывшей семье совместно нажитую московскую квартиру.

Сейчас артист вместе с возлюбленной проживает на съемном жилье и практически не появляется на публичных мероприятиях. Несмотря на закрытый образ жизни, Ефремов полностью вернулся к профессиональной деятельности: вошел в состав труппы театра «Мастерская „12“» под руководством Никиты Михалкова и возобновил участие в киносъемках.

Близкие актера положительно оценивают его выбор, отмечая профессиональную и личную поддержку со стороны Белоусовой. При этом сами Ефремов и его избранница пока не выступали с публичными заявлениями и не называли точную дату планируемого бракосочетания.

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