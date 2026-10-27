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Пассажирка трамвая в Москве выпала из вагона в момент экстренного торможения

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Пассажирка трамвая выпала из вагона в момент экстренного торможения на севере столицы, сообщает Msk1.RU.

ДТП произошло во вторник утром на улице Костякова в районе остановки «Улица Костякова». Трамвай сошел с путей по причине попадания на рельсы инородного предмета.

В результате происшествия у пострадавшей открытая черепно-мозговая травма и перелом обеих рук. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Боткинскую больницу.

Согласно данным столичного Дептранса, из-за аварии на путях задерживаются трамваи № 27 и 29. Маршруты временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы. Пассажиров призывают быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

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