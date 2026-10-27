Подмосковный политехнический колледж проведет день открытых дверей

Подмосковный политехнический колледж 30 октября в 14:00 приглашает школьников и их родителей на «День с Михой Политехом!». День открытых дверей пройдет одновременно в Дмитрове, Дубне и Лыткарино, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с колледжем и особенностями обучения. В программу дня открытых дверей вошли экскурсии по учебным корпусам, встречи с преподавателями и студентами, а также практические мастер-классы по разным направлениям подготовки.

Сотрудники приемной комиссии расскажут об условиях поступления, сроках подачи документов, образовательных программах и перспективах трудоустройства выпускников. Посетители смогут задать вопросы и получить персональные рекомендации.

Мероприятие пройдет 30 октября в 14:00 на трех площадках в Московской области: — Дмитров, ул. Космонавтов, д. 33; — Дубна, ул. Энтузиастов, д. 21; — Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 24.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.