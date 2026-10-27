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Актер Мильграм запускает в Москве курс актерского мастерства для начинающих

Актер сериала «Трудно быть богом» Артемий Мильграм объявил о запуске курса для людей без сценической подготовки. Преподавать с ним будет заслуженная артистка России Ирина Максимкина.

Обучение в студии «Время театра» начнется 27 октября в 19:00 и продлится три месяца. В первую неделю организаторы планируют провести отборочные занятия. Завершить курс предполагается выступлением участников на профессиональной театральной сцене.

Программа включает основы актерской техники, работу с голосом и телом, импровизацию и взаимодействие с партнерами.

«Как сказал Станиславский: проще, легче, выше, веселей! Научимся кайфовать и получать удовольствие!» — прокомментировал Мильграм запуск программы.

Студию возглавляет режиссер Олег Кузнецов. Он работал над спектаклем «Дон Жуан» с участием Никиты Кологривого и Егора Кенжаметова.

Мильграм сыграл Принца в сериале «Трудно быть богом», основанном на книге братьев Стругацких. В проекте также участвовали Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Равшана Куркова.

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