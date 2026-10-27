Россиянам рассказали, кому молиться при заболевании раком

Иванов отметил, что людям, которые проходят лечение от тяжелых недугов, особенно важна духовная поддержка. Он рассказал о молитвах перед иконой Божией Матери «Всецарица» и обращениях к святым.

«Первая и главная заступница – Пресвятая Богородица, перед Ее иконой „Всецарица". Этот образ известен во всем православном мире как источник особой помощи при раковых заболеваниях. Также принято молиться великомученику и целителю Пантелеимону. Святителю Луке Крымскому, который сам был хирургом и прошел через страдания, молятся об успехе операций и о помощи врачам. Святителю Нектарию Эгинскому, известному своей помощью онкобольным», – рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что молитва ни в коем случае не должна заменять традиционную медицину. Иванов назвал полный отказ от врачебной помощи в пользу одной лишь молитвы грехом и проявлением безответственности. По его мнению, наилучшего результата можно достичь только при сочетании веры и профессионального лечения.

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