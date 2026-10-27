Педиатр Морозова объяснила, когда игра Sims может быть полезна ребенку

Старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова посоветовала не запрещать ребенку играть в Sims только потому, что это компьютерная игра. Важно оценивать ее роль в жизни ребенка, сообщает Газета.ru .

По словам Морозовой, Sims помогает развивать фантазию и навык принятия решений. Дети создают сценарии, планируют ресурсы и пробуют разные варианты поведения.

«В виртуальном пространстве дети часто проигрывают ситуации, которые связаны с реальной жизнью: отношения, самостоятельность, выборы и последствия поступков. Это может быть способом лучше понять окружающий мир», — отметила врач.

Повод для беспокойства появляется, если ребенок ради игры отказывается от общения, прогулок, учебы и других интересов. При этом долгое время за компьютером не всегда означает зависимость: иногда ребенку не хватает общения, творчества или ощущения контроля в реальной жизни.

Морозова посоветовала учитывать возраст ребенка и обсуждать с ним персонажей и игровые решения, не контролируя каждый шаг. Родителям стоит заранее договориться, когда и сколько можно играть и какие обязанности важнее развлечений. Понятные границы помогают детям управлять временем и сочетать виртуальный мир с реальной жизнью.

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