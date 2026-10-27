Доля «квартирных туристов» на вторичном рынке Москвы выросла до 50%

В Москве половина потенциальных покупателей (примерно 50%) вторичного жилья просматривает объекты, но не заключает сделки. В мае — июле доля таких клиентов составляла только 20%, сообщает Life.ru .

Руководитель офиса «Новослободский» ИНКОМ-Недвижимость Денис Васильев связал возвращение «квартирного туризма» со стабилизацией ключевой ставки и доходности вкладов. Часть клиентов продолжает копить деньги, другие не находят подходящего жилья.

«То есть намерение вложить средства в недвижимость у людей не исчезло, но пока не время, решают многие и продолжают копить на вкладах, параллельно анализируя рынок и просматривая варианты. Однако в этом случае выгода может нивелироваться подорожанием жилья: дефицит ликвидного предложения усиливается, и с этим связан рост стоимости объектов. В свою очередь, недостаток качественных квартир тоже стимулирует „туризм“ — некоторые хотели бы купить сейчас, но просто не находят подходящего», — добавил Денис Васильев.

Учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко ожидает умеренного роста цен в ноябре: качественные квартиры продолжат дорожать, менее привлекательные будут продаваться дольше и со скидками. Ипотечные ставки в 17–19% ограничивают спрос.

По данным Яндекс Недвижимости, в сентябре 2026 года медианная цена квадратного метра в объявлениях по России достигла 145,3 тыс. рублей: на 1,2% больше за месяц и на 4,1% за год.

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