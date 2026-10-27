В Наро-Фоминском округе выполнили половину демонтажа при капремонте лицея

В деревне Головково Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт лицея имени Героя России Веры Волошиной. Демонтажные работы выполнены наполовину, строители приступили к кровельным работам.

В здании площадью 4 917,2 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. В лицее установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также запланированы благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Завершить работы планируют к 1 сентября 2027 года.

Капремонт финансируется из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.