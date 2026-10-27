Педагог объяснила, с какого числа кружков стоит начинать ребенку

Для ребенка любого возраста отправной точкой могут стать 1–2 регулярных кружка. Нагрузку нужно подбирать индивидуально, оставляя время на отдых и свободную игру, сообщает Газета.ru .

Педагог, руководитель создания продуктов «Умношколы» Екатерина Богомолова-Чепко предупредила: избыток занятий и репетиторов может привести к выгоранию, ухудшить успеваемость и умение учиться. Универсального количества кружков для всех детей нет.

Начать можно со спортивного и творческого или интеллектуального направления. Если ребенок с удовольствием занимается и успевает высыпаться, отдыхать, играть и выполнять домашние дела, нагрузку можно постепенно увеличивать. При усталости и слишком плотном расписании стоит отказаться от части занятий.

«Задача дополнительного образования — помочь ребенку попробовать разные способы познавать мир и найти то, что действительно интересно. Важно, чтобы у ребенка формировалось не только большое количество навыков, но и умение самостоятельно учиться, выбирать и ставить перед собой задачи», — заключила Екатерина Богомолова-Чепко.

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