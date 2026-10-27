Российский электромонтер регулярно опаздывал на работу и получил 900 тыс рублей

В Санкт-Петербурге электромонтер, которого уволили за регулярные опоздания и нарушения трудовой дисциплины, добился восстановления на работе через суд. Кроме того, в его пользу взыскали 900 тысяч рублей. Работодатель попытался оспорить решение в кассационной инстанции, но безуспешно, сообщает Mash .

Сотрудник систематически приходил на работу примерно на 40 минут позже установленного времени. Руководство также предъявляло ему претензии из-за нарушения деловой этики, ненадлежащего хранения документов и неисполнения рабочих обязанностей. В итоге работника уволили.

Мужчина не согласился с решением работодателя и обратился в суд. При рассмотрении апелляции судьи приняли во внимание, что до возникновения претензий он проработал в организации четыре года без нареканий.

Суд пришел к выводу, что увольнение было несоразмерным допущенным нарушениям: работодатель не учел предыдущий период работы сотрудника и его заслуги. В результате мужчину восстановили в должности и постановили взыскать в его пользу 900 тысяч рублей.

Работодатель попытался добиться пересмотра решения в кассации, однако оспорить его не удалось. Таким образом, сотрудник не только вернулся на прежнее место работы, но и получил право на крупную денежную компенсацию.

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