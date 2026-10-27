В Ступине откроют выставку «Истории коллекций» к 35-летию музея

Ступинский историко-краеведческий музей 30 октября откроет юбилейную выставку об истории своего создания и развития. Экспозиция будет работать до 12 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Истории коллекций» приурочена к 35-летию Ступинского историко-краеведческого музея. Она расскажет о создании учреждения и ключевых этапах его развития.

Посетители смогут познакомиться с музейными фондами и увидеть наиболее ценные и любопытные экспонаты. Среди них — предметы, имеющие историческое значение для города и региона, а также уникальные артефакты из отдельных музейных собраний, которые редко показывают широкой публике.

Отдельная часть экспозиции посвящена современной жизни музея. Гостям представят его наиболее яркие просветительские проекты последних лет и главные профессиональные достижения.

Выставка будет открыта с 30 октября до 12 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на странице «ВКонтакте» Ступинского историко-краеведческого музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.