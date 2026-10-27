Два театра Подмосковья получили гранты на спектакли с тифлокомментированием

Долгопрудненский театр «Город» и химкинский драматический театр «Наш дом» стали победителями грантового конкурса «Особый взгляд». Внедрить тифлокомментирование театрам помогает проект «Культура малой Родины», который реализуется по народной программе «Единой России». Благодаря этой технологии, зрители с нарушениями зрения смогут полнее воспринимать происходящее на сцене, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Тифлокомментирование передает через наушники то, что зритель не может увидеть: движения актеров, декорации, мимику и ключевые детали действия. В Долгопрудненском театре «Город» уже установили необходимое оборудование.

Первыми спектаклями, которые смогли «услышать» незрячие зрители, стали «Сказка о царе Салтане» и «Нарочно не придумаешь» — постановка по рассказам Чехова. Сейчас театр адаптирует еще один спектакль — музыкально-биографическую постановку «Иосиф Кобзон. Мгновения».

Две недели назад состоялась его вторая премьера. Спектакль показали незрячим гостям — ветеранам боевых действий и участникам СВО со всей страны, которые во время выполнения боевых задач получили тяжелые ранения и утратили зрение.

В Химках также готовят целый цикл постановок. С февраля по май 2027 года драматический театр «Наш дом» покажет пять спектаклей с тифлокомментированием: «Шукшинские рассказы», «Чайка», «Бег», «Кентервильское привидение» и «Сказка о царе Салтане».

По словам регионального координатора проекта «Культура малой Родины» Линары Самединовой, сделать театр доступным для людей с нарушениями зрения — одно из важных направлений работы проекта.

«Театр должен быть открыт для каждого зрителя. Тифлокомментирование помогает незрячим и слабовидящим людям представить происходящее на сцене и глубже понять замысел режиссера. Важно, чтобы такая работа продолжалась и у театров была возможность не только ставить новые постановки, но и делать их понятными и актуальными для самой разной аудитории», — отметила Линара Самединова.

За пять лет благодаря народной программе «Единой России» и проекту «Культура малой Родины» подмосковные театры поставили почти 200 спектаклей. В проекте участвуют 19 театров региона: они получают поддержку на новые постановки, костюмы, декорации и обновление оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.