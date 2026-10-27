Психолог Видновского перинатального центра объяснила, как справиться с хандрой

Медицинский психолог Видновского перинатального центра Евгения Трифонова посоветовала будущим мамам осенью замедлить темп жизни и уделять время приятным занятиям для поддержания эмоционального состояния, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью пациентки Видновского перинатального центра жалуются на плохое настроение, апатию и бессонницу. Будущие мамы нередко считают эти состояния временными и связывают их с гормональной перестройкой организма. Психологи рекомендуют искать поддержку в простых повседневных радостях.

«Через очень простые и понятные радости созерцания красивой осенней листвы, созревших овощей и фруктов, вкусной еды, заваривания чая можно сохранить тепло, которого с каждым днем становится все меньше. Заполняйте время рукоделием, душевными разговорами, приятными встречами, всем тем, что будет давать внутреннее ощущение спокойствия», — отметила медицинский психолог центра Евгения Трифонова.

На приемах специалисты объясняют пациенткам, что осень — закономерный период «засыпания природы» и подготовки к зиме. Трифонова советует немного замедлиться, отказаться от лишних действий и не бороться с сезонными ритмами. По ее словам, это поможет сохранить внутреннее спокойствие и поддержать себя.

Записаться на прием к медицинскому психологу можно через участкового акушера-гинеколога или регистратуру женской консультации Видновского перинатального центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.