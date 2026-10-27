В Егорьевске снесли аварийный дом на Касимовском шоссе

Аварийный жилой дом №3 на Касимовском шоссе в Егорьевске демонтировали после расселения жильцов шести квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный кирпичный дом площадью около 160 кв. м построили в 1961 году. Он находился в центральной части Егорьевска, недалеко от школы №9 и остановки общественного транспорта «ММС».

Из-за высокой степени износа строительных конструкций здание признали аварийным и небезопасным для проживания. После расселения жильцов шести квартир дом включили в список объектов, подлежащих ликвидации.

Здание демонтировали, а участок расчистили от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего в муниципальном округе Егорьевск выявили 176 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени 117 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 66% от общего количества. Работа продолжится.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.