Луховицы вошли в тройку лидеров Подмосковья по числу лотов на торгах

Луховицы, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский округа стали лидерами по числу объектов, выставленных на земельно-имущественные торги с 19 по 23 октября 2026 года. Всего за неделю в регионе предложили 153 объекта, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Сейчас прием заявок открыт более чем по 30 лотам в Луховицах, более чем по 60 — в Орехово-Зуевском округе и более чем по 55 — в Павлово-Посадском.

В Луховицах, например, можно приобрести в собственность участок для жилищного строительства площадью 12 соток. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена составляет 715 800 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов в Луховицах передали 29 земельных участков в аренду и 93 в собственность. В Орехово-Зуевском округе эти показатели составили 27 и 78 участков, в Павлово-Посадском — 16 и 113 соответственно.

Изучить объекты, выставленные на торги, и выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Канал комитета по конкурентной политике в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья» публикует подборки актуальных лотов и информацию об аренде и покупке земли. Там также размещают сведения о поиске имущества на торгах и пошаговые инструкции по подаче заявки на аукцион и выкупу арендованного участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.