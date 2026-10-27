В Подмосковье нейросеть помогла заказать более 700 тыс выписок из домовой книги

Жители Подмосковья с начала года заказали на региональном портале более 700 тыс. выписок из домовой книги. Встроенный искусственный интеллект помогает избежать ошибок при подаче заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выписка из домовой книги остается самой востребованной услугой у жителей Подмосковья. С начала года ее заказали на региональном портале свыше 700 тыс. раз.

«Чтобы свести количество ошибок при подаче онлайн-заявления к минимуму, в услугу внедрили нейросеть. В процессе заполнения формы ИИ распознает и анализирует прикрепленные файлы», — сообщили в министерстве.

Если заявитель загрузил некорректные документы, система показывает подсказку и позволяет оперативно заменить файлы.

Выписку могут получить собственники жилья, лица, имеющие или имевшие ранее регистрацию в этом помещении, а также родственники и наследники умершего собственника.

Услуга «Выписка из домовой книги» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Жилищные документы». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), выбрать муниципальное образование и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить документы. Готовая выписка появится в личном кабинете в течение двух рабочих дней.

Заказать документ можно и через умную колонку командой «Алиса, запусти навык «Домовая книга в Подмосковье»». Голосовой помощник предложит пройти быструю авторизацию через ЕСИА, автоматически сформирует и отправит запрос. Электронная выписка поступит в личный кабинет пользователя на регпортале.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.