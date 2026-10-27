Галерея «Дом Озерова» в Коломне присоединится к «Ночи искусств»

Жители и гости Коломны смогут бесплатно посетить все экспозиции галереи «Дом Озерова», работающие 3 ноября. Программа ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» также включает обзорную экскурсию по действующим выставкам.

Посетителям предложат бесплатную лекцию «Лики многонациональной России: образы народов нашей страны в отечественном изобразительном искусстве». Она посвящена культурному коду и многообразию страны через призму искусства. Для посещения экскурсий и лекции необходима предварительная запись.

Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова». Возрастные маркировки программы — 0+ и 12+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.