В Москве с 25 октября пройдут 55 экопленэров о природе

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы приглашает горожан на цикл практических занятий «Московские экопленэры». С 25 октября по 14 ноября на природных территориях города пройдет 55 экопленэров. Природные территории столицы станут мастерскими под открытым небом, а рисунок — инструментом исследования, сообщили организаторы.

Участники освоят язык научной иллюстрации, чтобы фиксировать биоразнообразие и сезонные изменения в природе столицы. Занятия включают вводную естественно-научную лекцию, наблюдение с зарисовкой и работу с экспертами. Темы охватывают ботаническую иллюстрацию, анималистику и фенологические наблюдения.

«Главная цель проекта в том, чтобы через искусство привлечь внимание к сохранению биоразнообразия и восстановлению экосистем. Рисунок становится инструментом познания природы, а творческий опыт — отправной точкой для осознанного отношения к среде», — отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Наталья Чухраева.

Осенняя программа совмещает две взаимосвязанные линии: фиксацию осенних фенологических изменений и подготовку к весне — самому короткому и уязвимому периоду в жизни городской флоры. Москвичи освоят методы наблюдения и зарисовки, которые позволяют точно и бережно документировать раннецветущие растения, не нанося им вреда. Занятия начнутся с 25 октября, позднее к ним добавятся еще три урока в цифровом формате. Участие в них бесплатное, необходима регистрация.

Программа опирается на многовековую традицию научной иллюстрации: от трудов Леонардо да Винчи до экспедиционных рисунков XVIII–XIX веков. Сегодня научные иллюстраторы продолжают документировать исчезающие виды. В Москве их насчитывается более 570 среди животных, растений и грибов.

«Московские экопленэры» делают научное наблюдение частью городской культуры. Регулярная практика помогает закреплять навыки фиксации данных, понимать важность сохранения биоразнообразия и укореняться в территории через личную связь с конкретным местом.

Торжественное открытие «Московских экопренэров» состоится в «Ботаническом саду МГУ „Аптекарский огород“» 26 октября. Занятия также пройдут в Ботаническом саду Цицина 27 октября — 10 ноября ( регистрация по ссылке ), в «Красной сосне» 1–15 ноября ( регистрация по ссылке ) и в «Русском быте» 31 октября — 14 ноября ( регистрация по ссылке ).