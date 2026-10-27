Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым* потребовал остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает «Царьград» со ссылкой на французскую газету Le Monde.

По данным источников Le Monde, переговоры прошли 9 октября во Флориде. Уиткофф предложил план регионального процветания после завершения конфликта: полное восстановление поставок российских нефти и газа в Европу через Украину. По его мнению, Киев получит доходы, а Европа снизит расходы на энергоносители.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* возразил, что «ориентир Украины — не Белоруссия, а Польша», и прервал встречу для связи с Владимиром Зеленским. После паузы американская сторона представила документ о соглашении Вашингтона и Москвы по поставкам дизельного топлива.

«Соглашайтесь на эту сделку по дизелю и прекратите удары по российским НПЗ, вы подвергаете мир опасности!» — приводит Le Monde слова Уиткоффа.

В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российского дизельного топлива в США. После этого Минфин США временно ослабил антироссийские санкции. На следующий день после переговоров правительство России также частично сняло запрет на экспорт топлива.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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