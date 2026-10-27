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Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье

Происшествия
Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

В городском округе Котельники Московской области произошел сход колесных пар грузового поезда, сообщает «Сайт MK.Ru» со ссылкой на подмосковный главк МЧС России.

Инцидент случился на станции Яничкино-товарная на местной железнодорожной ветке.

Причину случившегося устанавливают. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

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