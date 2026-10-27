сегодня в 10:30

Эксперт: все госсервисы интегрированы в мессенджер МАКС

Пользователям не нужно переходить между массой государственных сервисов, потому что все они интегрированы в мессенджер МАКС, заявил РИАМО эксперт.

«Очевидный главный плюс — это интеграция различных сервисов. Звонки, обмен крупными файлами, платежные инструменты, цифровое удостоверение личности, взаимодействие с государственными сервисами», — перечислил специалист.

Кроме того, у абонентов четырех крупнейших российских операторов трафик МАКС не расходует пакет мобильного интернета при использовании в домашней сети.

«Такая модель удобна: человеку не нужно постоянно переходить между приложениями», — отметил эксперт.

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