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Эксперт: все госсервисы интегрированы в мессенджер МАКС

Общество
Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Пользователям не нужно переходить между массой государственных сервисов, потому что все они интегрированы в мессенджер МАКС, заявил РИАМО эксперт.

«Очевидный главный плюс — это интеграция различных сервисов. Звонки, обмен крупными файлами, платежные инструменты, цифровое удостоверение личности, взаимодействие с государственными сервисами», — перечислил специалист.

Кроме того, у абонентов четырех крупнейших российских операторов трафик МАКС не расходует пакет мобильного интернета при использовании в домашней сети.

«Такая модель удобна: человеку не нужно постоянно переходить между приложениями», — отметил эксперт.

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