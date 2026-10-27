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В лесах Подмосковья за 26 октября не зафиксировали возгораний

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 26 октября не зарегистрировали, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

26 октября на территории государственного лесного фонда Московской области пожаров не зафиксировали.

С 27 по 29 октября на большей части региона прогнозируют III класс пожарной опасности. В Егорьевском и Шатурском лесничествах ожидается II класс.

27 октября и в ближайшие дни температура днем составит +8…+12 °C, ночью — +3…+7 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без осадков.

По народной примете, если на улице много грязи, до зимы остается еще четыре недели.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.