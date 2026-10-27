Таунхаус за 60 млн: найдено секретное жилье Константина Меладзе в Крыму

Продюсер Константин Меладзе уже более десяти лет владеет недвижимостью в Крыму. Речь идет о трехэтажном таунхаусе в закрытом поселке «Вилла Роз» в Гурзуфе. Этот объект может оставаться последним домом музыканта в России после его отъезда из страны, сообщает SHOT .

Меладзе приобрел коттедж в 2015 году. Площадь здания превышает 250 кв. м, а его стоимость оценивается более чем в 60 млн рублей. Поселок насчитывает 45 домов и находится под круглосуточной охраной. За безопасностью территории следят с трех наблюдательных постов.

Внутри таунхауса оборудованы пять спален и столько же санузлов, просторная гостиная и большая ванная комната. Среди особенностей дома — терраса с бассейном длиной более семи метров, а также задний дворик. На крыше предусмотрено пространство, которое можно использовать для отдыха, обустройства мини-сада или спортивной площадки.

На цокольном этаже расположена зона отдыха с собственной сауной и хаммамом. Еще одним преимуществом недвижимости называют вид на море.

Аналогичные дома в этом поселке сдают посуточно примерно за 60 тысяч рублей. Меладзе не спешит ни продавать свою недвижимость, ни сдавать ее посторонним. По информации издания, крымский таунхаус остается одним из последних объектов, связывающих продюсера с российской недвижимостью.

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