Личный опыт или реклама: чем рискуют звезды, советующие уколы для похудения

Знаменитости и блогеры могут столкнуться с ответственностью за рекламу рецептурных препаратов для похудения в социальных сетях, даже если представляют публикацию как личный опыт, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«Рассказывать о своем лечении никто не запрещает. Но рекомендовать широкой аудитории рецептурный препарат блогер фактически не вправе. А большинство популярных препаратов для снижения веса отпускаются по рецепту», — сказал Сергеев.

Он добавил, что закон «О рекламе» допускает рекламу рецептурных лекарств только в специализированных изданиях для медицинских и фармацевтических работников, а также на профильных мероприятиях. Социальные сети в этот перечень не входят.

При этом грань между личной историей похудения и рекламой определяется не только формулировками, но и содержанием публикации. Если знаменитость просто рассказывает о своем результате, не называя препарат и не призывая его покупать, такой пост ближе к выражению личного мнения.

«Другое дело, если в посте звучит торговое название, есть ссылка на продавца или промокод, рассказ о почти чудесном эффекте и совет „попробуйте сами“. Такой пост ФАС, скорее всего, сочтет рекламой», — предупредил юрист.

Сергеев подчеркнул, что получение денег за публикацию не является обязательным условием для признания ее рекламной. Важно, направлен ли материал на привлечение внимания к конкретному препарату.

«Проблема не в мягкости закона. Рекламировать рецептурные препараты в соцсетях и так запрещено. Но этот запрет применяется редко и легко обходится через формат „личного опыта“», — отметил Сергеев.

Можно ли привлечь блогера к ответственности

Эксперт уточнил, что привлечь блогера к ответственности за вред здоровью подписчика, который последовал его совету, значительно сложнее. Для взыскания компенсации необходимо доказать причинно-следственную связь между публикацией и последствиями приема препарата.

Однако риски для знаменитости возрастают, если она самостоятельно продает лекарства, рекомендует конкретные дозировки или гарантирует безопасность их применения

«Например, в феврале 2026 года МВД по Якутии сообщило, что предъявлено обвинение двум женщинам, которые через соцсети рекламировали и продавали средства для похудения», — поделился юрист.

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