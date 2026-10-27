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В пригороде Харькова раздался взрыв

Происшествия

В пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

«В пригороде Харькова был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

В Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее российская армия атаковала порты и склады в Николаеве, Киеве и Харькове, применялись беспилотники, авиабомбы и ракеты.

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