Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча»
Футболист немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получил «Золотой мяч» 2026 года, сообщает РЕН ТВ.
Он впервые в карьере стал обладателем главной индивидуальной награды мирового футбола. Ему удалось обойти легендарного Лионеля Месси и молодых звезд — Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.
Вместе с «Баварией» футболист выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Суперкубок, а также во второй раз в карьере завоевал европейскую «Золотую бутсу».
Ранее Сборная России среди игроков не старше 15 лет обыграла команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА).
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